Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

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Новые сутки — благоприятное время для поиска себя, самовыражения и покупок.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 июля?

Энергии среды помогут творчеству и самовыражению. Хорошо в этот день заниматься подготовкой к большим семейным и личным событиям, планировать путешествия и строить карьеру.

Совет дня: среда отличное время для хорошего шоппинга. Не сидите на месте — потратьте время на прогулку по торговым центрам — обязательно найдете что-нибудь интересное.

Предостережение дня: среда неблагоприятна для занятий в саду или огороде. Лучше перенести эти дела на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.