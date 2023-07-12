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Альпинисты находились на высоте 5,3 тысячи метров. При спуске с горы да человека почувствовали себя плохо. Чем все закончилось?

Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи. Там двум людям стало плохо.

Туристы преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре. Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас отряд находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России.

В спасательной операции было задействовано восемь специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели обнаружили пропавшую в Пермском крае группу туристов.