«Шел за нами минут 15»: Регина Тодоренко вспомнила неловкую историю с поклонником
Регина Тодоренко вспомнила неловкую историю с поклонником
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Девушку преследовал незнакомец в Лондоне. Чем все закончилось?
Блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала поклонниками о неловкой ситуации с поклонником, которая с ней однажды приключилась.
Семь лет назад Регина со своей подругой Мариной прогуливались по парку в Лондоне. Ничего не предвещало беды, как вдруг девушки заметили преследовавшего их неизвестного мужчину.
«Шел за нами минут 15. Я понимала, что он либо поглазеть, либо сфоткаться, и остановилась», — написала звезда в своем блоге.
Между молодыми людьми завязался разговор. Выяснилось, что мужчина действительно хотел сделать совместное фото. Только вот не с Тодоренко, а с ее подругой-красавицей.
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По словам ведущей, эта ситуация сильно пристыдила ее, отчего она покраснела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регине Тодоренко и Владу Топалову удалось спасти брак.