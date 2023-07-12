Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

Потери в живой силе и военной технике украинской армии с начала лета — колоссальные.

Сергей Шойгу впервые за долгое время накануне дал большое интервью, в котором рассказал о катастрофических потерях ВСУ за время контрнаступления. С начала июня — больше 26-ти тысяч радикалов и трех тысяч единиц бронетехники.

Также министр, находясь с рабочим визитом в Татарстане, рассказал, сколько раз в день Владимир Путин принимает его с докладами о ходе спецоперации. Все подробности — в репортаже Александра Сафиулина.

Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.