Символ МХТ им. Чехова станет индикатором невесомости у экипажа корабля «Союз МС-22»

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Символ театра — чайка — отправится вместе с космонавтами в космос. Ее после спектакля прямо на сцене вручил командиру экипажа Константин Хабенский.

В Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова очередной театральный сезон завершился спектаклем «Не покидай свою планету», поставленным по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Примечательно, что все роли играет Константин Хабенский — художественный руководитель театра, народный артист РФ. Вместе с ним на сцене камерный ансамбль «Солисты Москвы», за дирижерским пультом — Юрий Башмет.

Среди зрителей спектакля — космонавты, которые в сентябре отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-24». По традиции, они берут с собой на борт космического корабля так называемый индикатор невесомости. Как правило, это небольшая мягкая игрушка. Когда она начинает парить в воздухе, то экипаж понимает, что корабль вышел на орбиту Земли.

На этот раз индикатором невесомости станет символ МХТ им. Чехова — знаменитая чайка. Игрушку прямо на сцене передал Хабенский космонавту Олегу Кононенко, который возглавит экипаж.

«И мы туда отправим еще, помимо чайки в виде индикатора невесомости, флаг художественного театра с чайкой, который тоже будет парить рядом с космонавтами. И отправим фрагмент исторического занавеса», — рассказал Хабенский.

Космонавт Олег Коненков отметил, что игрушка носит символический характер, так как сами исследователи космоса все равно ощущают «пинок в спину», когда от ракеты отделяется третья ступень.

«Мы, естественно, возьмем чайку. Она у нас будет расположена в спускаемом аппарате. В момент выключения двигателя третьей ступени она просто повиснет (в воздухе. — Прим. ред.). Из чего мы сделаем заключение, что мы уже в космосе», — рассказал он.

«Вот такие три чайки вернутся к нам обратно с орбиты. Мы будем их любить, беречь, отдадим в музей», — сказал Хабенский на сцене во время передачи индикатора невесомости.

Это был не просто спектакль, в конце которого космонавтам вручили индикатор невесомости. Роскосмос и МХТ им. Чехова установили новую традицию — каждый экипаж перед полетом на МКС теперь будет посещать спектакль этого театра.

Кроме того, в рамках празднования 125-летия МХТ актеры приедут в колыбель космонавтики — на космодром Байконур. Там они сыграют специально подготовленную программу для жителей и сотрудников космодрома.

15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб (бортинженер) а также астронавт НАСА Лорал О’Хара отправятся на МКС. Известно, что на ракету-носитель «Союз-2.1а» будет нанесено изображение мхатовской чайки.

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