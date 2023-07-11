Российские банки обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

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Согласно законопроекту, сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон предусматривает, что если банк — отправитель платежа получил информационное уведомление о том, что произошел перевод денежных средств без согласия клиента, но не учел эту операцию в своих бизнес-процессах и подтвердил эти действия, то он будет обязан вернуть клиенту похищенные деньги. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что обязательства накладываются не только на банк плательщика, как это установлено сейчас, но и на банк получателя денег. Он должен проверять операции на признаки мошенничества, сверяя с базой данных об инцидентах или попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Центробанк (ЦБ).

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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