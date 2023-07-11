ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Украинские националисты нанесли удар по Токмаку в Запорожской области, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в оперативных службах города.

Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него вошли кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что поставка кассетных боеприпасов лишь только затянет конфликт на неопределенное время. Он также указал, что в случае поставки Киеву этих боеприпасов, российская армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения ВСУ.

«Масло в огонь»: МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву

Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потери ВСУ с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек.