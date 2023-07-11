Байден отказался ужинать с лидерами НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

В Белом доме заявили о важных делах у американского лидера. Каких?

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на ужине с лидерами стран НАТО из-за большой занятости. Об этом сообщил пул Белого дома.

Уточняется, что у американского лидера четыре дня заполнены «официальными делами». К тому же он должен подготовиться к своей большой речи на саммите военно-политического блока 12 июля.

График Байдена в эти дни действительно насыщен. В воскресенье он вылетел из Вашингтона в Лондон, где накануне провел несколько встреч с британским руководством. После этого президент США прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, а после своего завтрашнего выступления с «важной речью», как ожидается, отправится с рабочим визитом в Финляндию.

К слову, Байден в эту поездку уже успел отличиться ставшими обыденными для него нелепыми выходками. Во время встречи с королем Великобритании Карлом III американский президент дважды нарушил этикет: сначала он похлопал монарха по спине, а затем еще и обогнал его на несколько шагов, что недопустимо.

Ранее бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева в комментарии 5-tv.ru объяснила, почему Байден нарушил этикет на встрече с британским королем.