Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Документ формирует основу для использования цифровой валюты в безналичных расчетах.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля. Документ опубликован на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.

Закон вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет». Таким образом формируется основа для внедрения цифровой валюты и ее использования в безналичных расчетах.

Также создается новый субъект национальной платежной системы (НПС) для цифрового рубля. Регулировать и обеспечивать его функционирование будет Центробанк.

Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на днях заявила в интервью Forbes, что внедрение цифровой валюты в России — длительный процесс, однако возможность расплачиваться цифровыми рублями появится у россиян уже в ближайшее время.

По прогнозу Скоробогатовой, открывать кошельки, получать и использовать цифровые рубли граждане России смогут «на горизонте 2025–2027 годов».

При этом люди сами будут решать, какую сумму переводить в цифровой формат, однако будет ограничение — не более 300 тысяч рублей. Необходимости переводить пенсии и пособия в цифровые рубли власти пока не видят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли цифровой рубль заменить наличные деньги.