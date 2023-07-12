Извержение пробудившегося в Исландии вулкана сняли с высоты

Фото, видео: 5-tv.ru

Фаградальсфьядль расположен на острове всего в 30-ти километрах от столицы.

Невероятные кадры приходят из Исландии — там начал извергаться один из крупнейших действующих вулканов — Фаградальсфьядль. Он расположен на острове всего в 30-ти километрах от столицы.

После землетрясения на склонах горы образовалась двухсотметровая трещина с фонтанами лавы. Но больше всего поражает безрассудство местных жителей. Некоторые гуляют практически по кромке преисподней.

В России себе такого никто не позволяет. Наш вулкан Эбеко на Курилах тоже проснулся. Прошлым утром он выбросил столб пепла на высоту около четырех тысяч метров над уровнем моря.