Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО

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Верховный главнокомандующий поддерживает постоянный контакт с командованием ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки заслушивает подробные доклады об обстановке в зоне проведения спецоперации. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал во время интервью.

По словам министра оборонного ведомства, верховный главнокомандующий поддерживает контакты с командованием объединенной группировки, а также с отдельными командующими. С ними он связывается, как минимум, два раза в сутки и заслушивает полную информации о ситуации на фронте.

Шойгу подчеркнул, что глава государства поддерживает связь с командованием ВС РФ несмотря на сильную загруженность. Командиры всех уровней, в свою очередь, полностью осознают возложенную на них ответственность и доблестно выполняют поставленные задачи.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.