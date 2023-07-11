Шойгу: контрнаступление Украины в зоне СВО оказалось безуспешным

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Министр обороны подвел итоги украинского контрнаступления.

ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», пытаются на разных направлениях прорвать оборону ВС РФ. Данное заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений. Глава Минобороны заметил, что провал контрнаступления Украины позволил ВС РФ перейти в контратаку на краснолиманском направлении и продвинуться на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту.

Шойгу также обратил внимание на работу западной разведки. Он заявил, что на Западе особо выделяют высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие потери понес Киев с начала контрнаступления ВСУ.