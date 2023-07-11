В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого
Фото, видео: www.globallookpress.com / Дмитрий Коротаев; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / Следком; 5-tv.ru
Тело 42-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено 10 июля.
Сотрудники СК РФ совместно с ФСБ и МВД задержали подозреваемого в совершении убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом пресс-служба СКР сообщила в своем Telegram-канале.
Мужчина 1959 года рождения проходит проверку на причастность к убийству. Во время задержания у него было обнаружено огнестрельное оружие, из которого, предположительно, и было совершено убийство.
О смерти Станислава Ржицкого 10 июля сообщил источник 5-tv.ru. По словам собеседника, неизвестный убил его выстрелом, а после скрылся с места преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Капитану было 42 года. Известно, что три года назад он ушел в отставку. Расследование его убийства продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что ревнивец застрелил директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме из-за романа с его бывшей женой.