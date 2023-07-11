Роман Костомаров вернется в больницу: причина

Фигурист Роман Костомаров в течение недели должен вернуться в больницу для примерки протезов на руки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Спортсмену придется еще неделю побыть под наблюдением врачей

Фигурист Роман Костомаров вернется в больницу. Спортсмена ждет примерка протезов на руки. В течение какого-то времени он останется под наблюдением врачей в медучреждении.

Протезы должны привезти в ближайшие два дня. Их уже примеряли, но затем отправили на доработку. Если они подойдут по размеру, то их оставят и спортсмен приблизительно неделю будет к ним привыкать под наблюдением специалистов.

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Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео тренировки Романа Костомарова с протезами.