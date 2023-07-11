«Не прощу себя»: Лепс заговорил о возвращении к бывшей жене

Григорий Лепс признался, что не будет проситься обратно к бывшей жене

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По словам музыканта, он всю жизнь будет жалеть о своем поступке, но назад пути нет.

Народный артист РФ Григорий Лепс признался, что до сих пор корит себя за развод с Анной Шаплыковой, но назад проситься не будет. Об этом он заявил в интервью aif.ru.

По его словам, этот брак нельзя было спасти, но развод был настоящей трагедией. Лепс сознался, что предал свою бывшую жену, но уже жалеет о поступке.

«Это не та жалость, о которой думают люди. Я не буду проситься обратно. Во-первых, меня не примут. Во-вторых, я сам себя никогда не прощу за это», — заявил Лепс.

Тем не менее, артист признался, что они с Анной сохранили дружеские отношения и он постоянно помогает ей в материальном плане. Кстати, в этом браке у Анна и Григория родились трое детей.

«Все, что у меня есть и будет, принадлежит моим детям и бывшей жене, которая 20 лет верой и правдой служила семье и была моим щитом», — заключил музыкант.

В союзе с Анной Шаплыковой у артиста появились трое детей: Ева, Николь и Иван. Однако в конце 2021 года брак спустя 20 лет распался.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лепс признался, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом.