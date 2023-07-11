Мужчина в Текстильщиках пытался избавиться от тараканов, но чуть не взорвал квартиру

Мосгаз: причиной взрыва в жилом доме в Текстильщиках стало неосторожное обращение с аэрозольной смесью при травле тараканов

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Предварительной версией случившегося назвали бытовой газ, однако во время осмотра была установлена иная причина.

Мужчина в Текстильщиках пытался избавиться от назойливых тараканов, но случайно взорвал квартиру. К неожиданному исходу бытовой ситуации привело неосторожное обращение с аэрозольной смесью, передает Мосгаз.

В результате хлопка было выбито окно и пострадала плита, за которой и разорвался баллончик. О других разрушениях и пострадавших не сообщается. Угрозы газовым коммуникация и квартирам соседей нет. Источник 5-tv.ru уточнил, что мужчина травил тараканов, но забыл открыть окна.

В жилом доме в Текстильщиках прогремел взрыв. Фото: 5-tv.ru

Ранее в экстренных службах сообщили, что в жилом доме в Текстильщиках прогремел взрыв. Предварительной причиной был назвал разрыв газового баллона, однако в результате осмотра на месте инцидента удалось установить, что произошедшее не имеет отношения к бытовому газу. Хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых произошел прямо за плитой.

В жилом доме в Текстильщиках прогремел взрыв. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор.