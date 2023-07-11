Глава Совета при президенте Фадеев: будущее России зависит от молодого поколения

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Именно поэтому на российских форумах молодежи уделяется особое внимание.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что именно от молодого поколения россиян зависит будущее. Корреспондент «Известий» Анна Воропай побывала на его выступлении в ходе V Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля «Дигория».

«Старшее поколение уже ничего не сформулирует, только вы (молодое поколение. — Ред.) можете сформулировать новое. Одна из задач «Дигории» — побудить относительно еще молодых людей. <...> Это мы, старички, в ближайшем будущем у вас должны спрашивать, как дальше, дальше что будет», — сказал Фадеев.

Открытие форума прошло 10 июля в Нижнем Новгороде. Мероприятие продлится до 15 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем говорил Кириенко на форуме «Дигория».