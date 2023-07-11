Дальше только F-16: какое оружие Запад поставит Киеву после кассетных бомб

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В снабжении ВСУ западным оружием прослеживается явная тенденция на наращивание боевой мощи украинской армии.

После передачи киевскому режиму кассетных бомб Запад может решиться на поставки боевых вертолетов и самолетов. Такое прогноз в комментарии URA.RU высказал военный эксперт Роман Насонов.

«Мы подошли к этапу поставки кассетных боеприпасов Западом Украине. Следующими могут быть боевые самолеты и вертолеты. Также могут быть поставлены целый ряд других средств поражения», — предположил он.

Насонов обратил внимание на тенденцию наращиванию боевой мощи украинской армии, которая явно прослеживается в снабжении ВСУ западным оружием.

Эксперт напомнил, что все началось с «супермодных» и считавшихся на Украине «чудо-оружием» переносных противотанковых комплексов Javelin. Следующим этапом были поставки РЛС контрбатарейной борьбы и гаубиц M777. Затем дело дошло до бронетанковых средств и зенитно-ракетных комплексов, в том числе американских Patriot.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски ранее заявила, что США хотят избавиться от накопленных запасов кассетных боеприпасов, решив поставить их киевскому режиму. Она пояснила, что от данных бомб «действительно трудно избавиться», поскольку многие страны запретили их. Передавая бомбы Киеву, Вашингтон рассчитывает заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные аналоги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву.