В Госдуме одобрили поправку об аннулировании брака из-за смены пола супругом

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Изменения вносятся в статью Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае смены пола одним из супругов. Новое основание для прекращения брака будет внесено в статью 16 Семейного кодекса.

Норма также будет регулировать условия усыновления детей. В случае наличия справки о смене пола человеку будет запрещено иметь приемных детей.

Законопроект был внесен в нижнюю палату два месяца назад. Его инициаторами стали все пять думских фракций. Кроме того предлагается ввести запрет на сену пола хирургическим путем, также формирование признаков другого пола у человека.

Проект предусматривает исключения в случае необходимости хирургического вмешательства с целью лечения врожденных аномалий. Решение о необходимости вмешательств будет принимать медицинская комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Органам ЗАГС будет запрещено вносить изменения в документы, которые основаны на выданных медицинскими учреждениями справках о смене пола.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака.