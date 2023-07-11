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Дальнобойные французские снаряды представляют собой вариацию крылатых ракет Storm Shadow.

Париж уже поставил на Украину значительное число ракет дальнего действия SCALP. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По данным ресурса, первая партия поступила Киеву в момент оглашения решения французской стороны. Об этом агентству рассказал знакомый с ситуаций военный источник, личность которого засекречена.

Собеседник назвал объем поставки «значительным». По его словам, дальнобойные ракеты будут интегрированы с военными самолетами. Он также уточнил, что Париж не считает решение о поставке SCALP шагом к эскалации конфликта.

В материале отмечается, что киевский режим якобы обещал применять дальнобойные ракеты только в пределах «международно-признанных границ» Незалежной.

Дальнобойные ракеты SCALP — французская вариация крылатой ракеты Storm Shadow. Объект представляет собой совместную разработку французской компании Matra и английской British Aerospace. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии до 250 километров. По некоторым оценкам, дальность их работы может достигать 560 километров.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

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