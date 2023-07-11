Войска РФ отразили атаку в районе Ровнополя и заставили ВСУ бежать

Минобороны РФ: российские войска отразили атаку ВСУ в ДНР в районе Ровнополя

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

В ведомстве рассказали об успехах армии РФ за прошедшие сутки. Что произошло?

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ровнополя в Донецкой народной республике. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, войска РФ рассеяли и отбросили противника на исходные позиции.

«На Красно-Лиманском направлении также были отражены три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки Луганской народной республики», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что ВС РФ поразили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области.