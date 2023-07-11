«Непросто дается»: Костомаров на тренировке сравнил себя с женщиной после родов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

Олимпийский чемпион провел с больнице 175 дней и вернулся к занятиям спортом.

Переживший ампутации российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своей социальной сети видео с новой тренировки с протезами. На кадры попал момент упражнений на приводящие мышцы бедра, играющие важную роль во вращательном движении тела, в частности таза.

«Как женщина после родов занимаюсь видишь какими мышцами — приводящими. Непросто дается», — говорит он на видео.

Пользователи сети активно поддерживают Костомарова, восхищаются его стремлением к жизни. Многие уверены, что он настоящий пример того, что «чемпионами рождаются», а главные награды еще будут ждать его впереди.

Роман Костомаров попал в больницу после новогодних праздников. Врачи диагностировали ему пневмонию, а после болезнь начала стремительно прогрессировать, давая осложнения. Олимпийский чемпион пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию конечностей. Врачи без преувеличения боролись за его жизнь.

Костомарову ампутировали стопы, а после и голени в борьбе с некрозом. Операций было несколько. После медики ампутировали ему кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на большие потери в борьбе за жизнь спортсмен адаптируется к новой реальности и работает над своим восстановлением.

Ранее 5-tv.ru писал, что ждет Костомарова после протезирования.

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