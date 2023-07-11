«Европа в опасности»: чем грозит вступление Украины в НАТО

Песков: вступление Украины и Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия

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По мнению Пескова, принимающие данное решение должны отдавать себе в этом отчет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО — очень опасно для европейской безопасности. Об этом он рассказал журналистам на очередном брифинге.

По его словам, принимающие данное решение должны отдавать себе в этом отчет.

«Это очень опасно для европейской безопасности, действительно очень большая опасность», — заявил Песков.

Он также добавил, что Россия будет внимательно отслеживать и анализировать повестку саммита НАТО, чтобы принимать решения по обеспечению своей безопасности.

«Не столь важно, где он проходит именно, близко или далеко от России, важна содержательная часть, сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех выступлениях членов альянса. Россия тоже воспринимается как враг, противник. Тщательно отслеживаем, много сказано, будет предметом глубокого анализа для обеспечения нашей безопасности», — продолжил Песков.

Пресс-секретарь также заключил, что и вступление Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия, РФ будет планировать такие же меры, как и при вступлении Финляндии в альянс.

Запланированный на 11–12 июля саммит Североатлантического альянса стартовал Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтеберг и премьер Эстонии Кая Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках мероприятий саммита.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Столтенберг вынес решение по вступлению Украины в НАТО.