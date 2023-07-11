Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ

Макрон: Франция поставит на Украину дальнобойные ракеты SCALР для поддержки контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

Официальный Париж наращивает объемы поставок на Украину или, в переводе с французского языка, ведет конфликт к эскалации.

Франция сообщила о своем намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. Об этом президент страны Эммануэль Макрон сообщил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — прокомментировал он.

По словам Макрона, официальный Париж собирается нарастить объемы поставок оружия в зону СВО. Он отметил, что французская сторона действует в рамках принятой доктрины, которая предусматривает защиту Украиной своих территорий.

Портал Tf1Info уточнил, что речь идет о дальнобойных ракетах SCALP — французской вариации крылатой ракеты Storm Shadow.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Китая предупредил о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов от США.