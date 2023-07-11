ФСБ задержала за госизмену уроженца Пермского края

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По данным ведомства, задержанный оказывал финансовую помощь ВСУ.

В Пермском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства уроженец Пермского края оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Таким образом россиянин осуществлял деятельность, направленную против безопасности России.

По данным следствия, сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществлял перевод на счет некой кредитно-финансовой организации. Средства со счета направлялись на приобретение беспилотников, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции для ВСУ.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» УК РФ. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия продолжаются.

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