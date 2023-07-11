Что есть для здоровья печени — инфографика
Овсяная каша по утрам поможет предотвратить заболевания печени
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Schneider; 5-tv.ru
От каких продуктов следует отказаться, а какие добавить в ежедневный рацион?
Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно тщательно следить за питанием. Важно питаться сбалансированно, а также полностью отказаться от алкоголя. Печень и так постоянно занимается обезвреживанием токсинов и получать дополнительные ей нежелательно.
Поддержать или восстановить структуру и функции органа помогут продукты, богатые витаминами К, например:
- овощи;
- базилик;
- петрушка;
- брокколи;
- белокочанная капуста.
Также полезны для печени каши и крупы — в них высокое содержание клетчатки, которая нужна для полноценной работы пищеварительной системы. А овсяная каша на завтрак — отличный способ предотвратить заболевание печени.
Чтобы не переедать и не нагружать этот орган, стоит пить достаточно воды. Также лучше отказаться от газированных напитков и отдать предпочтение минеральной воде и зеленому чаю.
И, самое главное, врачи рекомендуют исключить из рациона фастфуд, кондитерские изделия и красное мясо.
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