В России предложили ввести обязательную сертификацию электросамокатов

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Обычно сертификацию проходят те виды товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья и безопасности. Выдается соответствующий документ на три года.

В России могут вести обязательную сертификацию для электросамокатов. Данный вопрос сейчас рассматривают в Минпромторге. Об этом в министерстве сообщили газете «Известия».

Отмечается, что в проекте для иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) норма также предусмотрена. В феврале 2023 года был введен ГОСТ для электросамокатов, однако он по сей день остается добровольным.

В ведомстве отметили, что производство и эксплуатация таких средств передвижения не регулируется в полной мере с нормативно-правовой точки зрения. Электросамокаты превратились в полноценных участков дорожного движения, но могут представлять опасность, о чем свидетельствуют участившиеся происшествия, в том числе с летальными исходами. Зачастую ДТП с участием электросамокатов происходят из-з нарушений ее эксплуатации.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года количество аварий с участием СИМ увеличилось на 60%. В Минпромпторге считают, что введение обязательной сертификации поможет повысить уровень безопасности подобных средств передвижения.

Ранее 5-tv.ru писал, что за езду вдвоем на электросамокате могут ввести штрафы.