Первое издание «Гарри Поттера» продали с молотка за огромную сумму

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Проданный экземпляр — одна из немногих сохранившихся книг первого тиража.

Одна из первых книг «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка за 13 с половиной тысяч долларов. Это больше миллиона рублей!

Экземпляр — один из пятисот, напечатанных в 1997 году, когда вышла первая часть «поттерианы». Лишь двести из них тогда поступили в продажу.

Причем предыдущий владелец книги — любитель-коллекционер — приобрел ее пару лет назад у библиотеки за символическую сумму в 46 центов, это — для сравнения — всего лишь 30 рублей.