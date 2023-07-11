Мужчины закончились? В ряды ВСУ вступает все больше женщин

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В рядах женщин-военных есть и офицеры, и рядовой состав.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с каждым днем растет число женщин. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко РИА Новости.

По его словам, об этом говорят данные прошедшего месяца.

«На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — рассказал Марочко.

Он также добавил, что в рядах женщин-военных есть и офицеры, и рядовой состав.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-советник Пентагона заявил, что Украина висит на волоске.