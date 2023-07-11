В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов с детьми

На маршруте по реке Усьва в Пермском крае пропали 22 туриста, включая 11 детей

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Протяженность маршрута туристов составляет 175 километров, но они до сих пор не выходят на связь.

Группа туристов, состоящая из 22 человек, включая 11 детей, пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последним данным, группы начала свой сплав еще 4 июля из поселка Средняя Усьва. Протяженность их маршрута составляла 175 километров. Туристов должны были встретить 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, однако группа так и не появилась на точке и до сих пор не вышла на связь.

На поиски тут же были направлены спасатели, но оказалось, что группа туристов не была официально зарегистрирована, соответственно, нужной информации у сотрудников МЧС не имеется.

По предварительной информации, у туристов просто затянулся маршрут, так как они вручную тянут свои лодки из-за того, что река в том месте обмелела. По словам источника, по предполагаемому маршруту группы пересохли реки, а на некоторых участках глубина составляет 13 сантиметров.

Тем не менее, поиски людей продолжаются, на место отправлены вертолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов».