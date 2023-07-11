Стала известна предварительная причина смерти девочки, найденной под Челябинском

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Место, где подозреваемый закопал ребенка, находится рядом с дорогой, которая ведет на ферму.

Стала известна предварительная причина смерти девочки, которая была найдена мертвой в лесу под Челябинском. Об рассказал источник 5-tv.ru.

По последним данным, 11-летняя школьница получила несколько ножевых ранений, от которых впоследствии скончалась.

Также известно, что последний раз девочку видела подруга 9 июля около 20:30 вечера. Потом у пропавшей отключился телефон. К двум часа ночи ее начали искать. Только вчера, вечером 10 июля, были обнаружены ее рюкзак и чехол от телефона. К вечеру, просмотрев камеры наблюдения, полицейские смогли выйти на подозреваемого в совершении преступления, его задержали и допрашивали всю ночь. В итоге мужчина сознался в содеянном и показал, где закопал тело. По его словам, рюкзак девочки он выбросил в речку недалеко от места преступления.

Местные жители рассказали, что место, где обнаружили тело ребенка, очень укромное. Подозреваемый закопал ее тело рядом с дорогой, которая ведет на ферму животноводства. Вдоль дороги идет лесополоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в городе Сима Челябинской области нашли убитой 11-летнюю школьницу. Уголовное дело по факту убийства уже возбуждено — производство начали спустя сутки после пропажи девочки, так как это необходимая стандартная процедура.