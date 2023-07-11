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В знак своего протеста митингующие решили выставить свою обувь прямо перед зданием посольства.

В Варшаве прошла акция против поддержки Украины «Воскресенье расплаты». Об этом пишет Myśl Polska.

«Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках акции «Воскресенья расплаты украинцев“», — говорится в сообщении.

Известно, что местные жители почтили память поляков, которые во время Волынской резни пострадали от расправ ОУН-УПА*. В знак своего протеста митингующие решили выставить свою обувь прямо перед зданием посольства. Также они отправили туда вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро (по их мнению, именно такую сумму Киев должен вернуть Варшаве). Согласно данным издания, протестующие поляки против поставок оружия Украине через территорию их страны.

Также в материале добавили, что шествие пытались сорвать довольно агрессивные украинские провокаторы, которых, вполне возможно, координировало само посольство. Уточняется, что митинг не удалось сорвать.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого.

* — запрещенная в России экстремистская организация.