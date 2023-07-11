Прическа не понравилась, сняли скальп: второй подозреваемый в нападении задержан

МВД: второго подозреваемого в нападении на молодого человека из-за прически задержали в Обнинске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Правоохранительным органам пришлось поискать нападавшего: подозреваемого задержали в Калужской области.

Второй подозреваемый в жестоком нападении на жителя Электростали задержан в Подмосковье, об этом сообщает МВД.

«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предыдущим вечером представители правоохранительных органов задержали предполагаемого сообщника. Уточняется, что задержанный — житель Республики Коми 1999 года рождения.

Дикий случай произошел в Электростали в Московской области. Двое мужчин, по предварительным данным, пристали к молодому человеку из-за прически «ирокез» зеленого цвета. Злоумышленники пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове парня. В результате он был госпитализирован. Его обидчики скрылись с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится юноша, на которого напали в Электростали.