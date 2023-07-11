Российский «Терминатор» ликвидировал боевиков ВСУ, выпустив 400 снарядов по позициям

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Техника повергает в ужас украинских боевиков, потому что может поражать живую силу, доты, танки и низколетящую авиацию.

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» ликвидировала украинских боевиков, выпустив по их позициям 400 снарядов. Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа.

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами — Прим. ред.)», — сообщил он.

Экипаж работал ночью, чтобы было проще подобраться к противнику в темноте — так тепловизорному оборудованию легче видеть цели.

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Российские БМПТ отличаются высокой защищенностью, которой не обладают основные танки в арсенале РФ. Также у боевой машины есть многоканальный комплекс вооружения, позволяющий вести огонь по четырем-пяти целям.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод».