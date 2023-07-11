«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

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По словам дивы, свое здоровье она оценивает на шесть из десяти.

В феврале этого года стало известно о том, что певица Бьянка перенесла тяжелую операцию. Ходили слухи, что артистка якобы урезала желудок и сделала липосакцию. Однако хирургическое вмешательство было необходимо для восстановления здоровья артистки.

По словам королевы русского хип-хопа, восстанавливаться ей пришлось долго. До сих пор исполнительница хита «Были танцы» продолжает медикаментозную терапию. Впрочем медики диагностировали у нее не только проблемы с желудком.

Артистка столкнулась с гиперлордозом, состоянием, при котором изгиб позвоночного столба идет вперед.

По словам дивы, свое состояние она оценивает на шесть из десяти. У нее обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие.

«А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того, чтобы восстановить здоровье», — рассказала 37-летняя артистка в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Бьянка призналась, что собственными руками разрушила свое здоровье. В погоне за приятными цифрами на весах женщина отказывалась от нормальных приемов пищи. Она много времени проводила в спортивных залах и изнуряла себя тренировками.

Исполнительница объяснила, что, когда она весила 49 килограммов при росте 169, она ничего не ела, а только пила кефир и занималась спортом.

Певица пожаловалась на расстройство пищевого поведения. Она вспоминает, что боялась есть. Ей казалось, что каждый кусочек, отправленный в рот, обязательно отразится на ее фигуре лишними складочками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бьянка призналась, что до нее домогался известный артист.