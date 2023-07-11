«Роль принижена»: в Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту»

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Hall

Инициатива уже направлена на рассмотрение главе Минтруда. Что конкретно предлагается?

В России необходимо ввести «Отцовскую карту» для качественного времяпрепровождения пап с детьми. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову он отметил, что еще со времен СССР «роль отцов принижена».

«Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется „материнский капитал“. Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях», — подчеркнул депутат, слова которого приводит РИА Новости.

В связи с этим он предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской картой», на которой будет две тысячи рублей на каждого ребенка в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Пушкинская карта» может начать работать в новых регионах России с 2024 года.