Галстуки, лыжи и часы: вещи Джеймса Бонда продадут на аукционе

Фото, видео: Кадр из к/ф «Шпион, который меня любил», реж. Льюис Гилберт, 1977 г.; 5-tv.ru

С молотка в том числе уйдет смокинг из фильма «Вид на убийство».

Личные вещи самого знаменитого Джеймса Бонда сможет приобрести каждый желающий. Семья британского киноактера Роджера Мура, который исполнил роль агента 007 в первых фильмах 80-х, выставит на аукцион более 180 лотов из его личной коллекции, в том числе те, которые он использовал на съемках.

Так, с молотка уйдут смокинг из фильма «Вид на убийство», шелковые галстуки, белый горнолыжный костюм, мемориальная доска Роджера Мура на Аллее славы в Голливуде, лыжи Lamborghini и часы Omega специальной серии. Стартовая цена многих из них составит от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов — это больше трех миллионов рублей.