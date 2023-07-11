Туристы выпрыгивали из окон: гостевой дом в Китае превратился в огненную ловушку

В гостевом доме на юго-западе Китая произошел сильный пожар, два человека погибли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

Туристический дом вспыхнул за считанные минуты.

В одном из гостевых домов на юго-западе Китая произошел мощный пожар! За считанные минуты пламя охватило все деревянное здание.

В панике люди были вынуждены выпрыгивать из окон третьего этажа. Известно, что жертвами инцидента стали два человека, еще шестеро получили серьезные травмы, им оказали медицинскую помощь.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты.