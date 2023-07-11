Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии

Фото, видео: 5-tv.ru

Ученики из столичного региона смогли показать всему миру уровень своих знаний.

Российские школьники стали лучшими в мире в биологии! Ребята взяли три «золота» и «серебро» в международной олимпиаде. Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. В них участвовали почти 300 человек из 80 стран.

Знания проверяли по анатомии и физиологии животных и человека, генетике, эволюции и биохимии. Россияне — ученики московских и подмосковных школ — справились со всеми заданиями лучше и быстрее всех.