Бывшая компания Джоли обвинила Питта в «захвате» виноградника во Франции

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

На актера подали иск. Неужели пара вновь встретится на судебном заседании?

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016-м. Но бывшие возлюбленные до сих пор продолжают судиться из-за совместно купленного виноградника во Франции.

Экс-супруга актера продала плантацию Château Miraval миллиардеру Юрию Шефлеру, и теперь компания Nouvel, через которую она владела объектом, обвиняет Питта в «разграблении» и «захвате» винодельни, пишет Financial Times со ссылкой на юристов организации.

Компания Nouvel подала иск в суд, в котором заявила о долгах со стороны Питта и его партнера в размере 350 миллионов долларов. Кроме того, звезду «Бойцовского клуба» обвиняют в тратах миллионов с виноградника на глупые расходы — например, ремонт бассейна, восстановление лестницы и студии звукозаписи.

К слову, прежде актер обвинил бывшую в том, что она специально делает подставы для того, чтобы нанести ущерб его репутации. Также Питт заявил, что Джолли не могла продавать без его согласия общую плантацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт ошарашил поклонников слишком молодым видом.