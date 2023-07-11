Во всем опять виновата Россия: промежуточные итоги саммита НАТО в Вильнюсе

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Зеленскому снова обещают, на Эрдогана опять надавили. «Коллективный Запад» не изменяет своей политике.

Представить еще больше натовских солдат в самой Литве сейчас сложно — в эти дни республика стала одним из самых защищенных мест на планете. На границах — вооруженные патрули с собаками, в аэропортах — несколько комплексов Patriot. А все из-за саммита североатлантического альянса, который сегодня стартует в Вильнюсе. Повестка у лидеров насыщенная, но главный вопрос — потенциальные новички — и черная дыра для натовских денег. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев продолжит.

Самолеты официальных делегаций приземляются один за другим в Вильнюсе. Лидеры стран соревнуются в размерах кортежей. У Байдена аж 40 машин.

А сама столица Литвы напоминает военную базу. Так сильно чего-то боятся, что не просто усилили охрану — на границах развернули километры заборов. И военную технику согнали со всей Европы.

Здесь вообще по традиции — во всем виновата Россия. И даже во время официальной пресс-конференции президент Литвы — не стесняется слов. И спрятавшись за забором, — буквально огрызается.

«Мы встречаемся по соседству с агрессором. Украина борется с российским монстром!» — заявляет с трибуны Гитанас Науседа.

Борется, но не слишком успешно. Разрекламированное контрнаступление буксует, но глава НАТО Столтенберг уверен, что нужно больше денег.

«Чтобы поддерживать Украину, и укреплять свои военные силы, нужно увеличить финансирование. В этом году у нас самое большое увеличение расходов на оборону за последнее десятилетие», — сказал генсек НАТО.

Украина, словно черная дыра для натовских кошельков. Зеленский продолжает диктовать условия, но в НАТО — свои правила.

«Зеленскому действительно нужно что-то конкретное, что-то подписанное на бумаге, заверяющее, что Украина может продолжить сражаться против России и надеяться, что этот конфликт для них закончится билетом в НАТО», — заметила политический аналитик Клэр Себастьян в эфире CNN.

Зеленский очевидно решил, что уже заслужил, и ждет приглашение прямо на саммите, но Запад понимает, что это затянет их в прямой конфликт с Россией. А эскалации никто не хочет. Альянс уже разделился на два лагеря. Многие — откровенно против. А украинцы все ждут.

«Украине нужна гарантия, что государства-члены полны решимости помочь Украине выиграть. Это своего рода повышение политических обязательств НАТО», — заявила в эфире CNN бывший украинский дипломат Юлия Осмоловская.

Но Киев, вероятно, в очередной раз накормят обещаниями и, конечно, будет достойная компенсация… Кассетные боеприпасы уже едут, на очереди самолеты F-16 и ракеты дальнего действия.

«Никто за Украины не собирается вписываться, никто не собирается воевать за Украину. Украине как дают гарантии, так и отнимают», — уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Вопреки желаниям Зеленского — внимание не только Украине. Принятие в блок Швеции — тоже в фокусе. Турция еще накануне выступала категорически против. Но в НАТО решили снова надавить на Эрдогана.

«Турция блокирует вступление Швеции в НАТО без всякого разумного повода. На саммите лидеры стран напомнят господину Эрдогану, что Турции членство в блоке идет на пользу, а в комплект входит и обязательство играть в команде», — пишет издание The Wall Street Journal.

«Игра в команде» — значит не иметь своего слова. И после встречи глав Швеции, Турции и генсека НАТО Столтенберг заявил: «Эрдоган согласился запустить протокол вступления Швеции в НАТО через парламент Турции».

Сколько это займет времени — непонятно. Как и то, на каких условиях договорились. Президент Турции требовал место в Евросоюзе.

«Эти вопросы не связаны. И потому — это разные темы. Мы ждем доклад о том, как мы можем снова улучшить и продвинуть сотрудничество между ЕС и Турцией», — сообщил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

Что пообещают Украине на этот раз и что она в итоге получит, скоро будет понятно, а пока остается довольствоваться вечной западной «поддержкой» и «бескорыстной дружбой».