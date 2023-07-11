На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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На территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прозвучали в Одессе и области. Об этом сообщили украинские СМИ, уточнив, что громкие звуки фиксируются в районе Черноморска.

Также известно, что на территории страны была объявлена воздушная тревога. Она звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

При этом в российском Минобороны информацию пока никак не комментировали.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но затем признался, что оговорился.