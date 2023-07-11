Антонов: ситуация идет к самому неблагоприятному сценарию противостояния РФ и НАТО

Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО

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Российский посол оценил предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Западные страны продолжают создавать преграды для выхода из военно-политического кризиса между Россией и НАТО. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что Штаты делают все по подготовке общественного мнения к принятию любых антироссийских решений на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств Альянса», — цитирует РИА Новости Антонова.

Прежде стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, предстоящий саммит НАТО пройдет предсказуемо, «в худших традициях западных манипуляций».