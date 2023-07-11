Сами себя сдали: российский боец сбил два дрона ВСУ с хранившейся там информацией о противнике

Старший сержант Мусаев сбил два вражеских беспилотника, на которых была информация о позициях ВСУ

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Таким образом, военнослужащий не только защитил позиции ВС РФ, но и обнаружил необходимые данные о боевиках.

Старший сержант Вооруженных сил России Рамазан Мусаев предотвратил попытку двух беспилотников боевиков киевского режима узнать информацию о нахождении позиций российских войск. Он выполнял боевую задачу по охране территории на одном из тактических направлений в зоне спецоперации.

При осуществлении контроля воздушного пространства в заданном секторе военнослужащий обнаружил два беспилотных летательных аппарата квадрокоптерного типа, приближающихся к российским позициям.

Оценив обстановку, Мусаев применил противодроновое ружье, в результате чего квадрокоптеры, потеряв управление, упали, не долетев до позиций российских войск.

При осмотре места падения вражеских БПЛА были обнаружены носители информации, на которых — места расположения артиллерийских расчетов противника, что позволило нанести по ним артиллерийский удар.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Рамазана Мусаева лишили противника возможности вести воздушную разведку позиций войск РФ, а также способствовали ликвидации его артиллерии на данном участке местности.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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