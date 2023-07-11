Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Как российские бойцы выявляют цели противника? Что для этого они используют?

Боевики киевского режима продолжают нести потери как в живой силе, так и в технике в зоне спецоперации. Успехов российская армия достигает в том числе благодаря слаженной и профессиональной работе разведчиков. На кадрах — выявление целей противника на купянском направлении. Бойцы используют для этого беспилотники.

Отставляя позиции террористы минируют участки. Так, российским саперам приходится каждый день уничтожать боеприпасы в районе Артемовска. Зачастую, там попадаются снаряды натовского образцы, поставленные киевскому режиму в рамках военной помощи.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, неспособность западных союзников поставлять Киеву боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению боевиков уже этой зимой.