Врачи сделали все: как по вине пьяного байкера погибли отец и дочь под Краснодаром

Шестилетняя девочка и ее отец погибли под Краснодаром по вине пьяного байкера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

К тому же водитель мотоцикла был без прав.

В краснодарском городе Темрюк по вине пьяного мотоциклиста погибли шестилетняя девочка и ее отец. Они переходили дорогу по «зебре» вместе с другими пешеходами, как вдруг из-за пропускавшей их машины неожиданно вылетел байк.

Врачи сделали все, что могли… Сейчас они борются за жизни еще двоих человек, в том числе ребенка восьми лет.

В полиции сообщили, что мотоциклист не просто ездил без прав, а вообще даже не пытался их получить. Плюс ко всему, ранее он был судим.