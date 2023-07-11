🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня соседство Луны и Юпитера обещает удачу и усиливает тягу к «земным радостям».

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля. Идут 23 лунные сутки — положение Меркурия сулит открытие путей и каналов связи, обновление банка творческих идей. Что этот день принесет для каждого знака зодиака?

♈ Овны

Есть другая альтернатива возникшей ситуации, Овны. Заметьте то, что лежит на поверхности. Прося своих ангелов о помощи, помните, что отстранение от конкретного результата может привести к более быстрым результатам. Ослабьте хватку и немного поразмышляйте. Возможно, вы найдете свой путь.

Космический совет: полюбуйтесь видом, за вами раскинулся обширный пейзаж.

♉ Тельцы

Вам приходится иметь дело со многим, Тельцы. Так что будьте немного снисходительны. И пока вы заняты делами, не забывайте — вы не одиноки. Ангелы поддерживают вас на каждом шагу. Если возникли проблемы с авторитетной фигурой, проблема может быть не в самом человеке, а в этике и моральном духе, которые стоят за этим. Поэтому верьте в максимально возможный исход и продолжайте быть верными себе. Волшебство вступит в силу.

Космический совет: попробуйте составить план, чтобы постепенно достигать своих целей.

♊ Близнецы

Очистите голову, произнесите небольшую молитву, а если это вам не по душе, то сформулируйте четкое намерение и доверьтесь срокам своей жизни, Близнецы. Все идет по плану. Электронное письмо, которого вы так долго ждали, прочитано, звонок на собеседование, которого вы так долго ждали, может поступить от заинтересованного лица. Сегодня ваше внимание должно быть сосредоточено на намерениях, которые вы выражаете, обращаясь к людям.

Космический совет: вы делаете свою работу, теперь позвольте космосу делать свое дело.

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♋ Раки

Узнайте новые способы подхода к одной и той же ситуации, Раки. Если что-то еще не дало вам прорыва, может быть нужно попробовать другой подход к вещам? Ваша цель больше, чем ваши трудности. Вместо того, чтобы зацикливаться на тупиковых ситуациях, почему бы не попытаться провести небольшое исследование о том, как открыть шлюзы? Извинитесь за дерзкое поведение, если это необходимо, и, конечно, извинись перед самим собой за то, что недостаточно верите в свои силы.

Космический совет: погрузитесь во все, что вам подвернется.

♌ Львы

Проявите ваши желания, Львы! Выбросьте из головы мысли о том, что из-за множества действующих факторов ничего не получится, и сосредоточьтесь на том, как бы вы хотели, чтобы все получилось. Максимально используйте время и ищите знаки, которые дадут вам понять, что ваши мечты уже здесь. Примите то, что вам преподносят, веря, что все идет своим чередом.

Космический совет: не занимайтесь самосаботажем, а быстро переходите к самосовершенствованию.

♍ Девы

Когда вы просите о знаке, вы должны быть готовы уменьшить масштаб и посмотреть на то, что вам преподносят, через более широкий, отстраненный объектив, Девы. Примите то, что вам показывают, и позвольте ангелам вмешаться и помочь вам решить эту проблему. Постарайтесь сосредоточиться на достижении дружественного результата, а не на желании доказать свою правоту.

Космический совет: у каждого человека разные способности и разные дары. Именно поэтому мы являемся частью радужного спектра, а не иерархии.

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♎ Весы

Весы, просто задержите эту мысль на минуту. Возможно, пришло время отказаться от визуальных образов, которые могут быть не вашими, или чувств, которые могут исходить от кого-то другого, чтобы по-настоящему понять интуицию. Вы защищены на пути к своей новой цели в жизни — будь то самосовершенствование, отношения, работа или что-либо еще. Найдите способы здорового самовыражения, сбалансируйте работу и жизнь и избавьтесь от пугающих мыслей.

Космический совет: занимайтесь делами с теми, кто понимает вас.

♏ Скорпионы

Добросердечие не означает, что каждый должен иметь к вам доступ, Скорпионы. Иногда вы должны твердо стоять на своем и говорить «нет» тем, кто высасывает из вас все соки, чтобы у вас оставалось что-то для себя и своих близких. Если кому-то приходится судить о вас, спросите себя, действительно ли такой человек нужен рядом? Будьте уверены в своих убеждениях и знайте, что только тогда, когда вы начнете по-настоящему видеть свою ценность, другие дадут вам то, чего вы действительно достойны.

Космический совет: иногда «нет» кому-то — это большое «да» самому себе.

♐ Стрельцы

Стрельцы, с вами все в порядке. Все происходит по божественному графику. Единственная задача — сделать шаг назад, когда вы чувствуете себя подавленным, и избавиться от слабости и неуверенности в себе. Сосредоточьтесь на хорошем. Зачем тратить энергию на обратное?

Космический совет: космос не говорит «нет». Он просто спрашивает, абсолютно ли вы уверены.

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♑ Козероги

Сейчас самое время дать волю своему терпению, Козероги. Возможно, вы ждали, что что-то получится или брали на себя чужие проблемы. Но сегодня хороший день, чтобы сделать свой ход и всеми силами отстаивать то, что, по вашему мнению, вам дорого. Ангелы поддерживают вас. И даже если что-то уйдет из вашей жизни, это освободит место для чего-то лучшего, что встретится на пути.

Космический совет: уравновесьте чаши весов, заключите перемирие, чтобы создать беспроигрышную ситуацию для всех.

♒ Водолеи

Ожидайте встретить солидарность в самых неожиданных местах и самыми волшебными способами, Водолеи. Поставьте свое психическое и эмоциональное здоровье на первое место и позвольте чувствовать себя абсолютно свободными. Пришло время действовать, пусть и короткими рывками, но не забудьте добавить ключевой ингредиент в смесь — вас. Ваша способность смотреть на картину в целом даже в самые эмоционально уязвимые моменты — вот что отличает вас. Ожидайте, что к следующему полнолунию, которое произойдет в вашем знаке, все сдвинется с мертвой точки.

Космический совет: будьте собой и делайте выбор, веря, что он уже поддержан и осуществлен.

♊ Рыбы

Скоро весы склонятся в вашу пользу, Рыбы. Приготовьтесь почувствовать, как жизнь незаметно войдет легкость, когда вы завершите тяжелый цикл. Принимайте помощь там, где вы ее получаете. Вы проявили большую выносливость в течение жизни, и сегодня, пожалуйста, расслабьтесь, зная, что ваши ангелы хотят дать вам знать, что вас полностью понимают.

Космический совет: имейте веру и держитесь, еще немного.

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