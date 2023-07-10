«Ненавижу разочаровывать»: Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации

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Звезда сейчас сосредоточена на восстановлении. Состоится ли ее концертный тур?

Американская исполнительница Мадонна впервые вышла на связь после того как ее увезли в больницу. В своих страницах в соцсетях артистка поблагодарила поклонников за слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления и сообщила, что ее концертный тур переносится на октябрь.

По словам популярной исполнительницы, первой мыслью, когда она очнулась в больнице, были ее дети, а второй — то, как она подведет фанатов, купивших билеты на выступление.

«Я не хотела подводить людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать мое шоу. Я ненавижу кого-либо разочаровывать», — написала она в личном блоге.

В своем обращении к фанатам звезда уточнила, что сейчас сосредоточена на восстановлении после госпитализации и вернется на сцену, как только сможет. При этом певица не раскрыла деталей, почему именно попала в больницу.

Между тем известно, что с 24 июня Мадонна находилась в отделении интенсивной терапии. У 64-летней исполнительницы диагностировали серьезную бактериальную инфекцию. После того как ее выписали признаки отравления не ушли. Певица не могла встать с постели и у нее была неконтролируемая рвота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что привело Мадонну на больничную койку.