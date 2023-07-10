Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО

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Заявку планируют рассмотреть как можно скорее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился принять Швецию в НАТО. Заявка будет как можно быстрее передана на ратификацию в парламент, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — заявил Столтенберг, уточнив, что решение снять вето было принято после переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Между тем НАТО создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено и страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что путь Швеции в НАТО, по мнению Эрдогана, будет проложен только после принятия Турции в Евросоюз.