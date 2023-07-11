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Энергии почти нет — что делать?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Во вторник энергии будет почти на нуле. Стоит приготовиться к тому, что дела будут делаться медленно и с неохотой. Наблюдаем опоздания, пробки и отсутствие сил, чтобы пробивать стены.

Совет дня: не планируйте на вторник большие энергозатратные дела. Может так случиться, что вам придется справляться с ними в гордом одиночестве. А там немудрено и надорваться.

Предостережение дня: этот вторник не предназначен для походов по врачам и сложных медицинских манипуляций. Застойные энергии дня не только не помогут с лечением, они могут сделать еще хуже (эта рекомендация не касается экстренных медицинских случаев).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.